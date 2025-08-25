fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, sei giocatori in scadenza nel 2026: le ultime sulle situazioni, caso per caso

calciomercato

Inter, sei giocatori in scadenza nel 2026: le ultime sulle situazioni, caso per caso

Sono sei i giocatori dell’Inter in scadenza al 30 giugno 2026: occhio al loro futuro dunque, ecco le situazioni caso per caso
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, sei giocatori in scadenza nel 2026: le ultime sulle situazioni, caso per caso- immagine 2

Sono sei i giocatori dell’Inter in scadenza al 30 giugno 2026: occhio al loro futuro dunque. A fare il punto sulle situazioni, caso per caso in ordine semplicemente di ruolo, è il sito di DAZN.

Ognuno di loro rappresenta infatti una situazione diversa e merita una valutazione specifica, sia dal punto di vista tecnico che strategico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA