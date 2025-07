Dopo aver vinto il campionato Primavera da capitano dell'Inter, per Christos Alexiou è tempo di pensare al prossimo step della sua carriera. Il difensore greco è reduce da una stagione da assoluto protagonista, e il suo rendimento non è di certo passato inosservato.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe inserirlo nella nuova formazione U23 che giocherà in Serie C, ma questa non è l'unica opzione per il forte centrale: su di lui, secondo tuttomercatoweb.com, ci sarebbero Avellino, Sampdoria, Bari e Spezia, che potrebbero garantirgli la vetrina della Serie B.