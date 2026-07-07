Due obiettivi comuni per il club nerazzurro e quello lariano: il giocatore dell'USG e il difensore del Chelsea

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 12:15)

Dal no di Fabregas fino alla polemica per l'intromissione, mai avvenuta concretamente, per Nico Paz, fino agli obiettivi in comune che accendono il calciomercato. Inter e Como si sono ritrovate a battagliare sugli stessi nomi. Non solo Chalobah, il difensore del Chelsea, ma anche Khalaili, l'esterno del Gilloise, è un obiettivo comune.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il quotidiano Libero va un po' in controtendenza rispetto ad altre voci che parlano di un accordo ai dettagli con il club belga dopo il sì del giocatore. "L'Inter pensava di avere in pugno Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise. I nerazzurri hanno il "sì" del ragazzo, che ha persino saltato l'ultima amichevole per forzare la cessione. Ma proprio nelle ultime ore, il Como è piombato con un'fferta da 27 mln di euro. Una mossa per scavalcare l'Inter e andare incontro alle necessità del club belga che chiede 30 mln".

Altra sfida è quella per Chalobah: "Il centrale del Chelsea ha un accordo di massoma con la dirigenza nerazzurra, ma il club di Fabregas è pronto a rilanciare con un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus per convincere i Blues, ma l'inglese aspetta che l'Inter chiuda la quadra. Se la pista Chalobah dovesse sfumare, i destini si incrocerebbero di nuovo su Oumar Solet. Il difensore francese dell'Udinese è stato a lungo corteggiato da Marotta e Ausilio, ma i dubbi fisici legati alle sue ginocchia e le elevate pretese economiche hanno congelato la trattativa. Uno stallo in cui si è infilato prepotentemente, nuovamente, il Como", si legge.

(Fonte: Libero)