"La partita non è finita, ma è entrata in una fase di stallo". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Curtis Jones, che resta uno dei profili maggiormente apprezzati in casa Inter ma difficilmente raggiungibili al momento a causa delle elevate richieste del Liverpool. Si legge: "I Reds non intendono fare sconti: nonostante il classe 2001 abbia un contratto in scadenza nel 2027, continuano a valutare il suo cartellino circa 35 milioni di sterline, cifra alla quale il club nerazzurro neanche si è avvicinato fino a questo momento.