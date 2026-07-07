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calciomercato
Mercato, per Jones all’Inter si apre una possibilità tutta nuova mai uscita prima
"La partita non è finita, ma è entrata in una fase di stallo". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Curtis Jones, che resta uno dei profili maggiormente apprezzati in casa Inter ma difficilmente raggiungibili al momento a causa delle elevate richieste del Liverpool. Si legge: "I Reds non intendono fare sconti: nonostante il classe 2001 abbia un contratto in scadenza nel 2027, continuano a valutare il suo cartellino circa 35 milioni di sterline, cifra alla quale il club nerazzurro neanche si è avvicinato fino a questo momento.
La trattativa è ferma all'ultimo rialzo, comunicato ormai due settimane fa da Piero Ausilio. I 25 milioni di euro messi sul piatto non hanno scalfito il muro degli inglesi, né tantomeno è servita a smuovere le acque la presa di posizione abbastanza convinta del giocatore, che nei dialoghi con il suo club più volte ha ribadito la voglia di trasferirsi a Milano.
A questo punto, considerando tutte le premesse del caso, potrebbe farsi strada anche una nuova ipotesi: l'arrivo a Milano a parametro zero il prossimo anno. Una soluzione che eventualmente la dirigenza di viale della Liberazione prenderà in considerazione soltanto dopo aver fatto il possibile per chiudere la questione già questa estate. La fattibilità del piano B dipenderà ovviamente anche dalle altre offerte che arriveranno al giocatore e dalla sua disponibilità a restare un altro anno al Liverpool. Uno scenario, in ogni caso, da non scartare a priori.
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