L'Inter non ha avuto un prezzo per capire come se e rilanciare la sua proposta, eravamo arrivati ad uno stadio di standby: le parole di Lookman riportano al centro dell'attenzione l'operazione e l'offerta nerazzurra. Ora il club fa da spettatore e attende: è tempo delle diplomazie, toccherà agli agenti lavorare per trovare un compromesso per risolvere quello che oggi è un problema in casa Atalanta.