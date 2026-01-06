Alla fine ha prevalso la voglia di Joao Cancelo di tornare in Catalogna. L'Inter aveva visto nel portoghese un'occasione importante di rinforzare l'organico, ma tutto è sfumato nel momento in cui il Barcellona ha presentato un'offerta all'Al-Hilal.

"Il mese di gennaio è lunghissimo e, giocando partite ogni tre giorni, certezze che oggi sembrano essere incrollabili potrebbero non rimanere tali tra una settimana. Quello che è certo è che Cristian Chivu si fida ciecamente di Luis Henrique che con il Bologna ha giocato l’ottava gara consecutiva da titolare. Se è vero che Denzel Dumfries rientrerà prima del previsto (la lancetta è stata spostata ai primi dieci giorni di marzo) la coperta a destra resta corta ed è possibile che una nuova valutazione sull’argomento possa essere fatta quando sarà più chiaro il cammino che riserverà la Champions all’Inter".