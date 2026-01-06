FC Inter 1908
TS – Cancelo, a oggi l’Inter non prende in considerazione altre piste. Dumfries rientrerà…

Sfumato il portoghese, il club nerazzurro a oggi non valuta altri profili
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Alla fine ha prevalso la voglia di Joao Cancelo di tornare in Catalogna. L'Inter aveva visto nel portoghese un'occasione importante di rinforzare l'organico, ma tutto è sfumato nel momento in cui il Barcellona ha presentato un'offerta all'Al-Hilal. 

"L’Inter lavorava sull’affare Cancelo a fari spenti perché vedeva nel portoghese un’opportunità importante per rinforzare l’organico anche per la sua duttilità, essendo Cancelo in grado di giocare pure sulla fascia sinistra. Per questo motivo - al momento - il club non intende prendere in considerazione altre possibili piste", sottolinea Tuttosport.

Inter Dumfries
"Il mese di gennaio è lunghissimo e, giocando partite ogni tre giorni, certezze che oggi sembrano essere incrollabili potrebbero non rimanere tali tra una settimana. Quello che è certo è che Cristian Chivu si fida ciecamente di Luis Henrique che con il Bologna ha giocato l’ottava gara consecutiva da titolare. Se è vero che Denzel Dumfries rientrerà prima del previsto (la lancetta è stata spostata ai primi dieci giorni di marzo) la coperta a destra resta corta ed è possibile che una nuova valutazione sull’argomento possa essere fatta quando sarà più chiaro il cammino che riserverà la Champions all’Inter".

