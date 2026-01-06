Perso Cancelo, l'Inter potrebbe non intervenire sul mercato per un esterno destro. Al momento non ci sono altre idee per quel ruolo

Andrea Della Sala Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 09:46)

Dopo aver sperato di riportare a Milano Cancelo, il portoghese come aveva anticipato ha accettato l'offerta del Barça. Ora l'Inter rimane con il solo Luis Henrique, in attesa dei rientri di Darmian, ormai prossimo, e di Dumfries, a marzo.

"Il laterale portoghese rappresentava per l’Inter l’occasione per coprire un buco – l’infortunio di Dumfries – per 5 mesi. Sarebbe arrivato un giocatore di valore indiscutibile, con grande esperienza a livello internazionale, che peraltro conosceva già il calcio italiano e l’ambiente interista, avendo trascorso una stagione ad Appiano Gentile e quella successiva alla Juventus. Insomma, sarebbe stato un giocatore pronto subito, o quasi. Ebbene, almeno per il momento, il mercato non offre profili o opportunità simili. Ad oggi, quindi, una volta sfumato Cancelo, il club nerazzurro non ha in mente di andare a caccia di un’alternativa. Il classico “tappabuchi”, infatti, avrebbe poco senso, perché farebbe soltanto numero, spostando poco o nulla. E, a meno di sorprese, non ci sono nemmeno i margini per anticipare un investimento che in viale Liberazione progettano di fare la prossima estate: quello per Palestra, gioiello dell’Atalanta, esploso in questa prima parte di stagione in prestito al Cagliari", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Mancando, di fatto, un mese intero prima della fine del mercato, non è il caso di escludere nulla. L’Inter, quindi, potrebbe modificare nuovamente i suoi piani. Molto dipenderà da Luis Henrique, che sta proseguendo la sua crescita ed è reduce da due gare di grande solidità con Atalanta e Bologna. Non sono più in questione il suo rendimento e la sua efficacia, quindi. Il vero nodo, semmai, riguarda la sua tenuta fisica. Contro il Parma, disputerà la sua nona gara consecutiva da titolare. E, domenica, lo aspetta la decima contro il Napoli. Visto che Dumfries si rivedrà soltanto a marzo inoltrato, evidentemente, anche l’ex Marsiglia, prima o poi, avrà bisogno di rifiatare. Solo che alle sue spalle ci sono Darmian, fermo da quasi 3 mesi, più gli adattati Diouf e Carlos Augusto", scrive il quotidiano.