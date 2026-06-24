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Sfumato Palestra, Sky svela: “La vera priorità dell’Inter sul mercato ora è questa”

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Una priorità su tutte in casa Inter dopo che è sfumata la trattativa per Marco Palestra con l’Atalanta: ne parla oggi Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

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Una priorità su tutte in casa Inter dopo che è sfumata la trattativa per Marco Palestra con l’Atalanta. A parlarne è Matteo Barzaghi su Sky Sport, direttamente da Viale della Liberazione a Milano dove c’è la sede nerazzurra.

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La priorità era e resta l’esterno destro visto l’addio di Denzel Dumfries. Su quella fascia il club dovrà intervenire con un giocatore forte, affidabile, da Inter, da squadra campione d’Italia”, ha detto. Dunque la priorità rimane questa sul mercato, oltre agli altri obiettivi seguiti dal club per rinforzare difesa (Oumas Solet primo nome) e centrocampo (Curtis Jones in cima alla lista)

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