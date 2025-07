L'Atletico Madrid piomba con forza su Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter è il primo obiettivo a centrocampo per il Colchoneros

L'Atletico Madrid piomba con forza su Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter è il primo obiettivo a centrocampo per il Colchoneros. Spiega Gianluca Di Marzio: "Dopo aver chiuso per Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid si è affacciato ancora una volta in Italia. Questa volta nel mirino c’è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, giocatore che il club spagnolo vuole fortemente.