Arrivano da Sky Sport aggiornamenti sul mercato dell'Inter, in particolare con un focus sul reparto d'attacco. Spiega Gianluca Di Marzio: " L’Inter oggi ancora non chiude l’operazione per assicurarsi Bonny, attaccante del Parma che piace molto ai nerazzurri. L’intesa totale tra club e con il giocatore, infatti, non è ancora stata raggiunta.