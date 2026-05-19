"Oggi può essere giornata speciale anche per lui perché è qui in sede. C’è la dirigenza, Piero Ausilio, Dario Baccin, ovviamente il presidente Beppe Marotta e tutti i vertici di Oaktree. È un incontro chiaramente programmatico per quelli che devono essere le linee del mercato nerazzurro in questa estate e però si parlerà ovviamente anche del prolungamento di di contratto che sarà almeno fino al 2028. Poi vedremo se magari riuscirà ad ottenere un accordo per un anno in più e se si andrà in quella linea lì però rinnovo fino alla 2028 sicuro con l'adeguamento dell’ingaggio. Linea ben tracciata la scorsa estate quando abbiamo raccontato dell'arrivo di quello che in quel momento era l'allenatore del Parma. Ma poi insomma la gestione, i risultati stagionali, Scudetto e Coppa Italia vinto e tutta la grande soddisfazione che abbiamo raccontato in questi giorni hanno portato ad allungare quelle che sono le idee di matrimonio con con l'allenatore nerazzurro e quindi con un prolungamento giustamente meritato".