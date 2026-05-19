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In Belgio – Club Brugge pazzo di Stankovic, sogna di tenerlo ancora. E c’è una clausola sul 50%…
Il futuro del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic è ancora da decidere. L'Inter vorrebbe riportarlo a Milano e aggiungerlo alla rosa di Chivu per la prossima stagione.
"Il Club Brugge spera di poter trattenere anche nella prossima stagione Aleksandar Stankovic. Per mesi, infatti, si è dato quasi per scontato che l’Inter Milan avrebbe esercitato senza esitazioni la clausola di recompra fissata nell’accordo con il club belga. Ma, secondo quanto riferisce HLN, a Milano starebbero emergendo alcune riflessioni che potrebbero cambiare lo scenario.
Il Bruges aveva acquistato Stankovic la scorsa estate per circa 9,5 milioni di euro, dopo l’ottima esperienza del centrocampista serbo in prestito al FC Luzern. In Belgio, il classe 2005 si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento della squadra, conquistando anche i tifosi grazie alle sue prestazioni. Soprattutto nei playoff, il centrocampista ha confermato tutta la propria crescita, diventando uno degli uomini chiave della formazione guidata da Ivan Leko.
L’Inter mantiene il diritto di recompra per 23 milioni di euro, clausola che dovrà eventualmente essere esercitata entro il 15 giugno. Eppure, da Milano, al momento non sarebbero arrivati segnali concreti di una volontà immediata di chiudere l’operazione. Anche il Club Brugge, infatti, non avrebbe ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in questo senso.
Nel contratto esiste inoltre una clausola che rende particolarmente complicata una cessione ad altri top club europei: l’Inter, infatti, ha diritto al 50% della futura plusvalenza in caso di trasferimento prima del luglio 2027. Una condizione che spinge il Bruges a chiedere cifre molto elevate per lasciar partire il giocatore, scoraggiando almeno per ora le società interessate.
Secondo HLN, anche lo stesso Stankovic non escluderebbe la possibilità di restare un’altra stagione in Belgio. Il centrocampista si trova molto bene al Club Brugge ed è consapevole che disputare ancora la UEFA Champions League con la maglia nerazzurra del Bruges potrebbe rappresentare un ulteriore passo importante per la sua crescita. E così, tra i tifosi belgi, inizia a farsi strada la speranza di poter continuare ad ammirare uno dei grandi protagonisti della squadra anche nella prossima stagione.
L'Inter sarebbe intenzionata a esercitare la clausola e riportare a Milano Stankovic. Il centrocampista potrebbe essere uno dei primi acquisti della prossima stagione
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