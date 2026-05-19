Il futuro del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic è ancora da decidere. L'Inter vorrebbe riportarlo a Milano e aggiungerlo alla rosa di Chivu

Il futuro del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic è ancora da decidere. L'Inter vorrebbe riportarlo a Milano e aggiungerlo alla rosa di Chivu per la prossima stagione.

"Il Club Brugge spera di poter trattenere anche nella prossima stagione Aleksandar Stankovic. Per mesi, infatti, si è dato quasi per scontato che l’Inter Milan avrebbe esercitato senza esitazioni la clausola di recompra fissata nell’accordo con il club belga. Ma, secondo quanto riferisce HLN, a Milano starebbero emergendo alcune riflessioni che potrebbero cambiare lo scenario.