Anche in Germania parlano del possibile addio del tecnico nerazzurro all'Inter. Per lui sarebbe pronta un'offerta da capogiro dall'Arabia

Manca una settimana alla finale di Champions contro il PSG che si giocherà a Monaco il 31 maggio. Una finale che Simone Inzaghi si è conquistato meritatamente dopo che con la sua Inter ha eliminato due squadre altamente quotate, Bayern Monaco e Barcellona. Una settimana ancora per preparare la sfida delle sfide, ma l'ambiente nerazzurro viene preso d'assalto in queste ore dalle notizie che arrivano dall'estero. Si parla di un possibile passaggio dell'allenatore nerazzurro l'Al-Hilal già per il Mondiale per Club che si gioca tra giugno e luglio negli States. Mentre Marotta, prima dell'ultima partita di campionato, ha parlato di una proposta di rinnovo pronta. Potrebbe essere magari decisivo il risultato della finale di Monaco sulle riflessioni di club e allenatore.

Ma intanto si continua a parlare dell'interesse del club saudita. Ne parlano anche in Germania, in particolare Skysport versione tedesca. Il giornalista del canale Patrick Berger segnala che il tecnico interista sarebbe in trattativa avanzata con la società che lo prenderebbe al posto di Jorge Jesus e lo renderebbe l'allenatore più pagato al mondo. Ma al momento non ci sarebbe alcun accordo perché l'allenatore nerazzurro avrebbe lasciato in sospeso la trattativa proprio per concentrarsi completamente sulla finale di Champions. Ma dopo la finale sono previsti nuovi colloqui.