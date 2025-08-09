Non è ancora definito il futuro di Sebastiano Esposito. Come riferisce Sky Sport, infatti, il Parma, che nelle scorse ore sembrava in vantaggio, non ha ancora chiuso per l'attaccante, in scadenza di contratto nel 2026 con l'Inter . Il Cagliari, dunque, resta in corsa, con una decisione attesa per domani:

