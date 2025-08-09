Non è ancora definito il futuro di Sebastiano Esposito. Come riferisce Sky Sport, infatti, il Parma, che nelle scorse ore sembrava in vantaggio, non ha ancora chiuso per l'attaccante, in scadenza di contratto nel 2026 con l'Inter. Il Cagliari, dunque, resta in corsa, con una decisione attesa per domani:
"Continua il testa a testa tra Parma e Cagliari per Sebastiano Esposito. Gli emiliani, che hanno l’accordo con l’Inter, non hanno ancora chiuso per il classe 2002, quindi i rossoblù restano in corsa. Una decisione è attesa entro domani 10 agosto 2025", si legge su gianlucadimarzio.com.
