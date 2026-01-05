30 di base fissa più cinque di bonus per arrivare a 35 è l'offerta che potrebbe far vacillare l'Inter sulla cessione di Frattesi . Il Galatasaray è molto interessato al calciatore e vorrebbe fare questa proposta ma al momento il centrocampista non avrebbe aperto al trasferimento in Turchia dove aumenterebbe anche il suo ingaggio, hanno spiegato a Skysport parlando delle ultime indiscrezioni sul giocatore.

"Cancelo? Marotta ne ha parlato come di un'opportunità: è una situazione che si sta valutando, il calciatore potrebbe tornare, ma c'è ancora il Barcellona sullo sfondo. Lo scoglio è il suo ingaggio: 18 mln netti, una cifra fuori portata per il campionato italiano e servirebbe quindi un accordo. Acerbi o de Vrij potrebbero fare il percorso inverso. L'Inter sta valutando sicuramente in quella zona del campo vista l'assenza di Dumfries", aggiungono dal canale satellitare.