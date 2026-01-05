Negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Joao Cancelo, nome caldo in entrata per l'Inter:
Negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Joao Cancelo, nome caldo in entrata per l'Inter
"Cancelo-Inter? La possibilità è concreta, ma è subordinata a un'altra possibilità, ovvero che Cancelo torni al Barcellona, visto che ha manifestato questa volontà". ù
"Ma il Barça non ha tutte queste possibilità. Bisogna aspettare qualche giorno per capire se il Barcellona farà la mossa che fin qui non ha fatto oppure no. Se non la farà, rivedremo molto probabilmente Cancelo in Italia".
(Fonte: Mediaset - Pressing)
