FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Cancelo-Inter? Possibilità concreta ma subordinata. Arriverebbe in Italia se…”

calciomercato

Biasin: “Cancelo-Inter? Possibilità concreta ma subordinata. Arriverebbe in Italia se…”

Biasin: “Cancelo-Inter? Possibilità concreta ma subordinata. Arriverebbe in Italia se…” - immagine 1
Negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Joao Cancelo, nome caldo in entrata per l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Joao Cancelo, nome caldo in entrata per l'Inter:

Biasin: “Cancelo-Inter? Possibilità concreta ma subordinata. Arriverebbe in Italia se…”- immagine 2

"Cancelo-Inter? La possibilità è concreta, ma è subordinata a un'altra possibilità, ovvero che Cancelo torni al Barcellona, visto che ha manifestato questa volontà". ù

Biasin: “Cancelo-Inter? Possibilità concreta ma subordinata. Arriverebbe in Italia se…”- immagine 3

"Ma il Barça non ha tutte queste possibilità. Bisogna aspettare qualche giorno per capire se il Barcellona farà la mossa che fin qui non ha fatto oppure no. Se non la farà, rivedremo molto probabilmente Cancelo in Italia".

(Fonte: Mediaset - Pressing)

Leggi anche
Casadei-gol, torna a brillare al Torino: l’Inter lo aveva ceduto a queste cifre e condizioni
Asharq Al-Awsat – Fonti Al Hilal svelano: “Ultimatum Inter, Cancelo avrà tempo fino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA