"Cancelo-Inter? La possibilità è concreta, ma è subordinata a un'altra possibilità, ovvero che Cancelo torni al Barcellona, visto che ha manifestato questa volontà". ù

"Ma il Barça non ha tutte queste possibilità. Bisogna aspettare qualche giorno per capire se il Barcellona farà la mossa che fin qui non ha fatto oppure no. Se non la farà, rivedremo molto probabilmente Cancelo in Italia".