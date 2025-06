Arriva da Sky Sport un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter in attacco

Arriva da Sky Sport un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter in attacco. Come riferisce l'emittente, in queste ore il club nerazzurro ha trovato l'accordo col Parma per Ange-Yoan Bonny: lavorerà quindi lato giocatore per trovare l'intesa sull'ingaggio.