La priorità del mercato dell'Inter è l'attacco. L'area sportiva è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Chivu; sono due i nomi cerchiati in rosso, Hojlund e Bonny. Per l'attaccante del Parma la trattativa potrebbe presto arrivare alla fumata bianca.