La stagione 2026/27 dell'Inter è ufficialmente iniziata oggi, con i primi test fisici ad Appiano Gentile. Mentre la squadra proseguirà con gli allenamenti sul campo, la dirigenza proverà a consegnare quanto prima a Chivu le pedine mancanti. Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro a partire dall'esterno, dopo che è sfumata la trattativa per Khalaili.