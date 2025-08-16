Inter sta riflettendo, non sente la necessità di andare a prendere un giocatore in una zona precisa del campo ma vuole valutare le opportunità. Lo è Lookman aspettando di capire gli sviluppi, inter ha ricevuto buoni segnali da Bonny e Pio Esposito.
L'Inter ragiona sul colpo di maggior peso da piazzare in queste ultime settimane di mercato. Lookman sempre in cima alle preferenze
Non sente necessità di comprare a tutti i costi un attaccante, magari un profilo alla Kone manca, un centrocampista difensivo. Inter ci ha provato non ci sono stati sviluppi. Cercherà di capire le opportunità di mercato e su quale tipo di giocatore andare. La cifra a disposizione sono euro 40 mln che aveva offerto per Lookman e poi voleva offrire alla Roma per Kone. Giorni decisivi per la dirigenza per capire come muoversi.
