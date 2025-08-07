FC Inter 1908
Ademola Lookman non si è presentato nemmeno oggi a Zingonia per gli allenamenti dell'Atalanta: il nigeriano mantiene la sua posizione di rottura
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ademola Lookman non si è presentato nemmeno oggi a Zingonia per gli allenamenti dell'Atalanta: il nigeriano mantiene la sua posizione di rottura col club bergamasco e, secondo Sky Sport, dopo aver lasciato l'Italia sta aspettando di capire come evolverà la situazione.

E se l'Atalanta, coi suoi tempi, deciderà di fissare un prezzo oppure se continuerà a mantenere la sua linea. Anche Marotta non è in Italia, tornerà domenica sera: se arriveranno novità, ci saranno settimana prossima. Prima di allora, quindi, non succederà nulla.

