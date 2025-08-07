Continua il braccio di ferro per Ademola Lookman, con la trattativa che non sembra essere in procinto di sbloccarsi a breve

Marco Astori Redattore 7 agosto - 19:21

Continua il braccio di ferro per Ademola Lookman, con la trattativa che non sembra essere in procinto di sbloccarsi a breve. Ecco le ultime novità da Sky Sport: "Lookman anche oggi non è a Zingonia, ha lasciato l'Italia e sta aspettando di capire come evolverà la situazione e se l'Atalanta, coi suoi tempi, deciderà di fissare un prezzo oppure se continuerà a mantenere la sua linea.

Anche Marotta non è in Italia, tornerà domenica sera: se arriveranno novità, ci saranno settimana prossima. L'Inter considera Lookman una grande opportunità ma non una priorità: l'offerta è stata fatta per completare l'organico e se ci saranno aperture dall'Atalanta a riprendere il discorso la si potrà rimodellare, ma la base dell'offerta rimane quella con degli aggiustamenti laddove mancasse pochissimo a chiudere. Ma prima di settimana prossima non succederà nulla.

Alternative? Non c'è un'alternativa a Lookman: c'è lui e soltanto nel momento in cui questa trattativa dovesse sfumare, si prenderebbero in considerazione piste alternative. I nomi di Sancho, Nkunku, Nusa e Garnacho sono tutte opportunità: tranne Nusa, sono tutte opportunità economicamente parlando perché sono di club di Premier League ricchi anche numericamente, quindi potrebbero anche cederli in prestito. Nusa invece va pagato caro".