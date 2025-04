Per ora c'è una differenza di valore: l'Inter lo valuta 22-25 milioni, l'OM 30-35: ma Marotta e Ausilio si sono mossi in modo concreto presentando all'entourage del giocatore un progetto sportivo di 5 anni. Presto presenterà un'offerta economica d'ingaggio per cercare di bloccarlo per poi trattare con l'OM. I francesi dovranno vendere un pezzo per il Fair Play Finanziario francese entro il 30 giugno.