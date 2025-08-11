C'è un nome nuovo per l'Inter Under 23, che continua la sua campagna di rafforzamento in vista dell'inizio del campionato di Serie C.
Moretto: "Inter U23, fatta per David. Arriva dal Cesena: i dettagli. E c'è anche una cessione"
Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, i nerazzurri avrebbero chiuso la trattativa per l'arrivo dal Cesena di Antonio David, laterale sinistro classe 2001, dalla doppia nazionalità italiana e rumena. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto.
Nella scorsa stagione, David ha giocato in prestito al Gubbio, collezionando 28 presenze e 1 gol. Contestualmente all'arrivo di David, l'Inter ha ceduto Matteo Motta al Lumezzane. Ecco il post di Moretto:
