Come ormai noto, l'Inter in estate si muoverà con decisione per provare a piazzare un grande colpo in porta e inaugurare il dopo Sommer tra i pali.
calciomercato
Sky – L’Inter vuole piazzare un gran colpo in estate e valuta seriamente questi 2 nomi su tutti
Di nomi se ne sono fatti tanti in queste settimane ma, secondo Sky Sport, al momento le energie nerazzurre si starebbero concentrando essenzialmente su due profili italiani: Guglielmo Vicario, ora portiere del Tottenham in Premier League, ed Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari. Entrambi seguiti con serio interesse da parte dei dirigenti interisti ed entrambi nomi assolutamente papabili per il futuro.
Se di Vicario si è detto ampiamente, intriga anche Caprile che, dopo essere cresciuto nel Napoli ed essersi affermato a Cagliari, all'Inter potrebbe fare un ulteriore step nella sua carriera. Non c'è ancora nulla di estremamente concreto, ma sono i due nomi in cima alla lista per la porta dell'Inter del futuro.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA