L’accordo con l’Al-Hilal non è un problema: i nerazzurri si accolleranno una parte del faraonico stipendio del portoghese

Marco Astori Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 16:46)

L’Inter sta facendo tutto il possibile per portare Joao Cancelo a Milano alla svelta. Lo conferma anche l'edizione odierna di Libero, che fa così il punto sulla trattativa: "L’accordo con l’Al-Hilal non è un problema: i nerazzurri si accolleranno una parte del faraonico stipendio del portoghese, che alla corte di Inzaghi guadagna circa 15 milioni all’anno.

Resta però da convincere il calciatore a trasferirsi in tempi brevi: Cancelo non ha chiuso la porta all’Inter, però vorrebbe prendere tempo per aspettare il Barcellona, che sarebbe la sua destinazione preferita. I blaugrana però non hanno tutta questa fretta di chiudere, hanno altre priorità di mercato al momento (ovvero un difensore centrale).

L’Inter invece ha bisogno di un rinforzo di livello sulla destra per sopperire all’assenza dell’infortunato Dumfries: il terzino portoghese è un’occasione che i nerazzurri non vorrebbero farsi sfuggire. Non resta che attendere la decisione di Cancelo sulla sua prossima destinazione. Nel frattempo con i sauditi dell’Al-Hilal l’Inter ha aperto dei discorsi sia per Acerbi che per de Vrij, ovvero i due difensori centrali in scadenza di contratto a giugno 2026".