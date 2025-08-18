La strategia dell'Inter è chiara: vista l'uscita di Nicola Zalewski e quella ormai imminente di Kristjan Asllani, l'obiettivo del club nerazzurro sarebbe quello di mettere a segno una doppietta da sogno, ovvero Manu Koné e Ademola Lookman.
Zazzaroni: “Inter ha i soldi per fare Koné+Lookman! Ma c’è incredibile paradosso”
L'obiettivo del club nerazzurro sarebbe quello di mettere a segno una doppietta da sogno, ovvero Manu Koné e Ademola Lookman
Lo conferma anche Ivan Zazzaroni, che spiega però come al momento questo scenario sia complicato per il volere di Roma e Atalanta: "Cerco di risultare ancora più chiaro e definitivo: dopo anni di parametri zero, l’Inter avrebbe (ha) finalmente i soldi per prendere tanto Lookman quanto Koné.
Il fatto è, potenza del paradosso, che due giorni fa l’Atalanta ha comunicato a Marotta l’intenzione di non vendere Lookman e la Roma non cede Koné se non arrivano i tre acquisti richiesti da Gasperini".
