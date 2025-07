Spiega Sky Sport: "La trattativa è in stand-by per il weekend: non è una trattativa chiusa in senso negativo, perché il rilancio dell'Inter arriverà. Non dovrebbero arrivare nuovi contatti nel weekend, ma ad inizio settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le due società in cui l'Inter alzerà l'offerta: da capire se l'Atalanta accetterà, 45 milioni potrebbero bastare".