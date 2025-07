In primis Carnevali e Palmieri sono tornati su Buchanan dell’Inter, per cui era stato fatto un sondaggio un paio di settimane fa

Il Sassuolo può tornare alla carica per Tajon Buchanan. Come riporta Sky, infatti, il club neroverde sta definendo la cessione di Laurienté al Sunderland per 20 milioni di euro, e adesso vuole reinvestire una parte dell’incasso per il sostituto: "Sono quattro al momento i nomi nella lista della dirigenza emiliana.