I due giornalisti hanno parlato del futuro del 10 del Como che piace tanto ai nerazzurri e di cui ieri ha parlato l'allenatore del Como

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 12:56)

«Nico Paz va al Real Madrid e ci resta». Così Ivan Zazzaroni su Radio Dee Jay ha parlato del futuro del 10 del Como, oggetto ieri di un discorso del suo allenatore, Cesc Fabregas, che ha risposto a Zanetti e alle parole con cui aveva ribadito l'interesse dell'Inter per il giocatore: "Lo adoro, andrà al Real, ma non si smette mai di sperare".

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«È stato molto duro Fabregas con Zanetti», ha detto Caressa a proposito delle parole del tecnico spagnolo. «Si ma io ho avuto conferma dall'altro, che se lo tiene. Nico Paz José se lo tiene», ja sottolineato il direttore del Corriere dello Sport notoriamente molto legato a José (ha scritto anche un libro su di lui).

«Non è amatissimo Fabregas», ha detto sorridendo Caressa.

«Da me è amatissimo», replica Zazzaroni. «Anche a me piace, credo sia un grande allenatore», ha concluso Caressa sull'allenatore del Como.

(Fonte: Radio Dee Jay)