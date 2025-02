I nerazzurri si assicurano le prestazioni dell'esterno polacco: intesa tra le parti, operazione in via di definizione

Nicola Zalewski sarà presto un nuovo calciatore dell'Inter: l'operazione, imbastita negli ultimi giorni, è ormai in via di definizione, e l'esterno polacco a breve raggiungerà Milano per sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.