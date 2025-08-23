L'Inter, in questi ultimi giorni di mercato, vorrebbe chiudere la rosa inserendo un difensore. Da monitorare la situazione Pavard.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Inter, Chivu ha un preferito per la difesa ma costa 25 mln. Club guarda anche all’estero
calciomercato
SM – Inter, Chivu ha un preferito per la difesa ma costa 25 mln. Club guarda anche all’estero
L'Inter, in questi ultimi giorni di mercato, vorrebbe chiudere la rosa inserendo un difensore. Da monitorare la situazione Pavard
Secondo Sportmediaset, "un difensore arriverà, Solet ha un prezzo molto alto 25 mln. Profilo che piace non poco a Chivu. Inter guarda anche ad altri giocatori non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Occhio alle sirene turche e arabe per Pavard. L'Inter non vorrebbe cederlo, ma la sua cessione permetterebbe di chiudere altri acquisti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA