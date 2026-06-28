Arrivati a questo punto, la prossima sarà la settimana da dentro o fuori nella trattativa tra Inter e Udinese per Oumar Solet. A scriverlo è il Corriere dello Sport

Marco Macca Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 14:46)

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Arrivati a questo punto, la prossima sarà la settimana da dentro o fuori nella trattativa tra Inter e Udinese per Oumar Solet. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola:

"Ad ogni modo, solo un paio di settimane fa, sembrava imminente o quasi l’arrivo di Solet: trattativa avviata con l’Udinese, accordo con il giocatore, accordo sulla formula, vale a dire prestito con obbligo di riscatto (previo rinnovo del francese), si trattava “solo” di trovare la quadratura sulle cifre. La distanza c’era, tenuto conto che l’Inter si era spinta fino a 22-23 milioni (bonus compresi), mentre i friulani volevano avvicinarsi a quota 30, ma nulla di insormontabile".

"Solo che da allora non sono stati passi avanti. E, a questo punto, la sensazione è che, fermo restando lo smacco per Palestra, comunque difficile da digerire, dalle parti di viale Liberazione sia subentrato qualche dubbio che ha imposto una frenata. Difficile, però, immaginare che la vicenda si trascini ancora a lungo. Anzi, c'è da credere che la prossima settimana, sia quella decisiva per il dentro o fuori di Solet".

(Fonte: Corriere dello Sport)