Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb , Luca Calamai ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dal mancato arrivo di Palestra. "Prima Palestra. Trattato per settimane, corteggiato con tutta la forza del blasone Inter ma finito al Chelsea. E ora Nico Paz. Era sceso in campo persino il leggendario Javier Zanetti per convincere il gioiellino. Niente da fare, Paz ha scelto di restare al Como. Due schiaffi dolorosi per il presidente Marotta. Quello che io ritengo di gran lunga il miglior dirigente del calcio italiano. Due sconfitte che hanno tolto credibilità alla corazzata nerazzurra".

"Di figure come Palestra e Paz, appunto. La vicenda Paz ha riportare in copertina in Como di Fabregas. L’operazione conclusa con il Real testimonia dell’ambizione dei proprietari del club lariano. Acquistare Nico è stato come lanciare una sfida (vorrei dire una nuova sfida…) alle grandi storiche del calcio italiano. Sono in molti a pensare che nella prossima stagione il Como avrà molti problemi. Che quasi certamente non riuscirà a ripetersi a certi livelli. Sarà ma non ci credo. La scelta di Paz è un messaggio forte ai talenti del calcio mondiale. Saranno in tanti a voler giocare insieme a Nico magari proprio nel Como. E con un allenatore preparato e visionario come Fabregas può succedere di tutto. In campionato e in Champions".