In Spagna – Dumfries-Barça? Il club spagnolo andrà su quel ruolo solo se…

In Italia si è parlato dell'interesse del club blaugrana per l'olandese dell'Inter: il commento del Mundo Deportivo

Si è parlato ieri in Italia dell'interesse del Barcellona per Denzel Dumfries. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo riprende le indiscrezioni sull'olandese e scrive: "Il calciatore, che ha sorpreso il Barça nella semifinale di CL con due gol e tre assist si adatta perfettamente al piano del club blaugrana per il ruolo di terzino destro. La società ha intenzione di fare qualcosa da quel lato solo se trovasse un top player che possa fare la differenza e che sia decisivo".