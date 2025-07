Dalla Spagna arriva una notizia importante sul futuro di Marco Asensio che è tornato al PSG dopo l'avventura in prestito all'Aston Villa. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, Asensio ha una grossa offerta (9 mln di euro all'anno) da parte del Fenerbahce di José Mourinho ma lo spagnolo ex Real Madrid è pronto a dire no al club turco perché la sua intenzione è di proseguire in uno dei top cinque campionati.