GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Al momento è Djed Spence il nome su cui sta lavorando con forza l'Inter per sostituire Denzel Dumfries. L'esterno inglese è stato individuato come il profilo giusto per la fascia destra, inoltre Spence può giocare anche a sinistra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'Inter deve dire (almeno) 35 milioni. "È questo, infatti, il prezzo indicato dal Tottenham per lasciar partire Spence. Attenzione, però, perché non è detto che la richiesta rimanga quella: potrebbe anche aumentare. La prestazione dell’esterno contro l’Argentina è stata vista in tutto il mondo. Ecco, sull’onda di quanto mostrato da Spence, non è da escludere che gli Spurs ne approfittino per alzare l’asticella fino a 40 milioni. Ed è chiaro che sarebbe una pessima notizia per l'Inter".

Getty Images

"In ogni caso, occorrerà ancora qualche giorno per comprendere come possa evolvere la trattativa. L’avventura Mondiale dell’Inghilterra non è ancora conclusa: ci sarà l’appendice della finalina per il 3° e 4° posto, in programma domani, poi Spence sarà effettivamente libero di ragionare sul suo futuro. Non è un dettaglio di poco conto, perché la sua volontà entrerà inevitabilmente nei discorsi tra Inter e Tottenham. Viale Liberazione, comunque, ha già incassato la disponibilità al trasferimento dell’esterno".

Getty Images

"Con Tuchel, infatti, ha avuto lo spazio che crede di meritare – 3 volte titolare in 7 gare in America, e comunque entrato in corsa nelle altre 4 -, con De Zerbi, invece, la prospettiva non è la stessa. Spence, pur essendo di piede destro, può essere impiegato senza problemi anche sulla corsia mancina – qualità particolarmente apprezzata da Chivu -, ma entrambe le fasce degli Spurs hanno già un padrone: Pedro Porro a destra e Udogie a sinistra. Insomma, all’Inter, avrebbe l’opportunità di essere titolare, in un grande club, con l’aggiunta del palcoscenico Champions. La verità è che il nodo dell’operazione resta il prezzo del cartellino di Spence. Tocca all’Inter, infatti, decidere se e quanto mettere sul tavolo per portare il laterale inglese alla Pinetina".

(Corriere dello Sport)