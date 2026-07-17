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Nella giornata di ieri l'Inter è volata in Germania, più precisamente a Donaueschingen, nel cuore della Foresta Nera. Nella lista dei convocati da Cristian Chivu, c'è anche Benjamin Pavard. Il francese, di ritorno dal prestito al Marsiglia, è sempre sul mercato, ma proprio il ritiro tedesco potrebbe cambiare i piani del tecnico e del club.

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"Tra i 19 giocatori della prima squadra saranno giorni importanti in modo specifico per Pavard, che dovrà convincere Chivu di poter far parte del progetto, mentre Frattesi, Asllani e Akinsamiro – presenti in Germania – andranno comunque piazzati (forse anche per questo Ausilio è rimasto a Milano, per lavorare sul mercato). Dei 9 giovani aggregati: Farronato, Maye, Bovio, Marello, Topalovic, Kamate, Lavelli, Iddrissou e Mosconi, occhio a quest’ultimo, che potrebbe iniziare al fianco di Pio in attacco e restare in U23 per il resto della stagione", sottolinea Tuttosport.