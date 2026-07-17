Ne è sicuro Il Giornale, che stamattina spiega come il croato sia pronto ormai per la sua terza esperienza in nerazzurro
GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard
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"Per il ciclo a volte ritornano: l’Inter potrebbe convolare a nozze per la terza volta con Ivan Perisic". Ne è sicuro Il Giornale, che stamattina spiega come il croato sia pronto ormai per la sua terza esperienza in nerazzurro.
Si legge: "Un nome rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri. Tanto da essere accolto con entusiasmo dal popolo interista, ben contento di rivedere a Milano il campione croato, nonostante i 37 anni suonati.
Un’occasione low-cost per completare la batteria degli esterni. Dopo i contatti andati a vuoto a gennaio: quest’estate potrebbe essere la volta buona per il Perisic 3.0".
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