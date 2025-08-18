L'Inter in questa fase di mercato sta pensando più alle uscite salvo poi accumulare un tesoretto da investire per rinforzare la squadra e per dare più scelte a Cristian Chivu.
calciomercato
Sportitalia – Inter, da non escludere altro tentativo per Kone. Difesa? Occhio a 2 pallini di Ausilio
Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, dopo l'ufficialità di Zalewski all'Atalanta, i nerazzurri stanno lavorando con il Bologna per Asllani, con il centrocampista albanese che ha dato il gradimento totale al trasferimento. In più c'è la questione Taremi ancora da risolvere, con alcune piste in Premier League ancora in piedi anche se non c'è ancora nulla di concreto.
Sempre secondo Longari, la priorità dell'Inter è il centrocampista centrale, un profilo alla Kone o lo stesso centrocampista della Roma, per il quale non è da escludere un nuovo tentativo nerazzurro. La seconda priorità è il difensore, con Solet che resta un'opzione concreta.
Alfredo Pedullà, poi, aggiunge altri due nomi per la difesa: Chalobah e Kiwior, due vecchi palli di Ausilio che ora giocano in Premier. Nomi da prendere in considerazione solo in caso di addio di Pavard. In più da monitorare anche le questioni Upamecano, in scadenza col Bayern, e Kim, non una prima scelta dei bavaresi.
