Solet è un nome concreto per la difesa dell'Inter ma sono da monitorare altri due profili della Premier League

L'Inter in questa fase di mercato sta pensando più alle uscite salvo poi accumulare un tesoretto da investire per rinforzare la squadra e per dare più scelte a Cristian Chivu.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, dopo l'ufficialità di Zalewski all'Atalanta, i nerazzurri stanno lavorando con il Bologna per Asllani, con il centrocampista albanese che ha dato il gradimento totale al trasferimento. In più c'è la questione Taremi ancora da risolvere, con alcune piste in Premier League ancora in piedi anche se non c'è ancora nulla di concreto.

Sempre secondo Longari, la priorità dell'Inter è il centrocampista centrale, un profilo alla Kone o lo stesso centrocampista della Roma, per il quale non è da escludere un nuovo tentativo nerazzurro. La seconda priorità è il difensore, con Solet che resta un'opzione concreta.