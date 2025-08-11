Giovanni Leoni è e resta un obiettivo importante per l'Inter per la difesa, del presente e del futuro. I nerazzurri hanno però bisogno di incrementare il proprio tesoretto per provare a strapparlo al Parma e la concorrenza sta aumentando.
Sportitalia: "Liverpool concreto su Leoni. Inter c'è ma per affondare deve…"
calciomercato
Sportitalia: “Liverpool concreto su Leoni. Inter c’è ma per affondare deve…”
Giovanni Leoni è e resta un obiettivo importante per l'Inter per la difesa, del presente e del futuro: ecco le ultime
Ecco le ultime da Sportitalia: "Come anticipato la scorsa settimana è concreto l’interesse del Liverpool nei confronti di Leoni del Parma. Contatti ancora non diretti club tra club. Inter vigile sulla situazione ma necessita di fare uscite per provare ad affondare il colpo".
