Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: la trattativa ora vive una fase di stallo, con il giocatore che pretende di essere ceduto ma con il club bergamasco che ancora non ha chiarito il prezzo ai nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “Lookman-Inter, in contatto costante! No rilanci finora, ecco dove si trova”
calciomercato
Sportitalia: “Lookman-Inter, in contatto costante! No rilanci finora, ecco dove si trova”
Nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante: ecco le ultime su Lookman
Secondo Sportitalia, "nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante con l’Inter e nel frattempo si è rifugiato in un resort, tra Spagna e Portogallo, senza inviare alcun certificato medico all’Atalanta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA