Nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante: ecco le ultime su Lookman
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: la trattativa ora vive una fase di stallo, con il giocatore che pretende di essere ceduto ma con il club bergamasco che ancora non ha chiarito il prezzo ai nerazzurro.

Sportitalia: “Lookman-Inter, in contatto costante! No rilanci finora, ecco dove si trova”- immagine 2
Getty Images

Secondo Sportitalia, "nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante con l’Inter e nel frattempo si è rifugiato in un resort, tra Spagna e Portogallo, senza inviare alcun certificato medico all’Atalanta".

