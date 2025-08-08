Nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante: ecco le ultime su Lookman

Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman : la trattativa ora vive una fase di stallo, con il giocatore che pretende di essere ceduto ma con il club bergamasco che ancora non ha chiarito il prezzo ai nerazzurro.

Secondo Sportitalia, "nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante con l’Inter e nel frattempo si è rifugiato in un resort, tra Spagna e Portogallo, senza inviare alcun certificato medico all’Atalanta".