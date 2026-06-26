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Sportitalia svela: “Palestra, Inter guarda oltre: sul mercato adesso sta cercando…”

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La priorità dell'Inter sul mercato, a maggior ragione con l'addio di Denzel Dumfries, è sempre stata ed è ancora oggi l'esterno destro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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La priorità dell'Inter sul mercato, a maggior ragione con l'addio di Denzel Dumfries, è sempre stata ed è ancora oggi l'esterno destro. Sfumato Marco Palestra, i dirigenti sono al lavoro per trovare il profilo giusto da regalare a Cristian Chivu.

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"E' opportuno guardare oltre. Ed è ciò che l’Inter sta facendo, senza avere l’assillo di rimettere sul piatto la maxi offerta stanziata per Palestra per un giocatore che Palestra non sarà, ma provando a tramutare in soluzione il problema che viale della Liberazione si è trovata ad affrontare.

Inter Palestra

Scandagliando il mercato alla ricerca di profili affidabili ma meno onerosi per il dopo Dumfries e tenendo aperti gli spiragli di sogni di mercato che sarebbero rimasti altrimenti impossibili da prendere in considerazione".

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