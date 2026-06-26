La priorità dell'Inter sul mercato, a maggior ragione con l'addio di Denzel Dumfries, è sempre stata ed è ancora oggi l'esterno destro

La priorità dell'Inter sul mercato, a maggior ragione con l'addio di Denzel Dumfries, è sempre stata ed è ancora oggi l'esterno destro. Sfumato Marco Palestra, i dirigenti sono al lavoro per trovare il profilo giusto da regalare a Cristian Chivu.

"E' opportuno guardare oltre. Ed è ciò che l’Inter sta facendo, senza avere l’assillo di rimettere sul piatto la maxi offerta stanziata per Palestra per un giocatore che Palestra non sarà, ma provando a tramutare in soluzione il problema che viale della Liberazione si è trovata ad affrontare.