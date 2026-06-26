"Inter aveva accordo con il giocatore e il suo agente per un contratto quinquennale, a salire credo. Quindi, in teoria tu, nel momento in cui ti dicono ok, hai detto ok, basta. Rilancio Inter? Non è che siccome poi arriva qualcun altro, allora scusami no, ti do 50 milioni in più. Anche perché non pareggi mai l'offerta che fanno. No, magari vuol dire stare in Italia, si accontentava di quattro all'anno. Cioè due e mezzo non mi sembra poco per uno che paghi 5 anni. In realtà poi lì esistono multiple forze che ti spingono da un'altra parte. O sei un giocatore di personalità che dice io voglio questa squadra, voglio stare qua, non mi interessa, fate quello che volete voi, ma io qua rimango, oppure ti fai anche un pochino tirare da una parte dall'altra. Io penso che anche l'Atalanta abbia guadagnato. Ho letto anche degli articoli che dicono, no, bisogna stare in Italia per la crescita di questo giocatore, poverini, eccetera eccetera. No, è andato, è andato nel campionato più importante al mondo e in una squadra che negli ultimi anni ha combinato un po' di tutto, ma è pur sempre la squadra campione del mondo in carica, magari farà un po' più fatica, però se lui crede di essere forte, alla fine il suo spazio lo troverà e giocherà con il giocatore più forte al mondo. Non è che è andato in Arabia Saudita".