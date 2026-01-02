I nerazzurri hanno il via libera del club saudita e acceleranno: l'obiettivo è averlo ad Appiano già i primi giorni di gennaio

Alessandro De Felice Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 08:08)

Il futuro di Joao Cancelo potrebbe essere nuovamente a tinte nerazzurre dell'Inter. Dopo la rottura con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, il portoghese ha registrato l’interesse del Barcellona, squadra in cui ha militato prima di volare in Arabia Saudita.

Ma l’inserimento dell’Inter è stato tempestivo. I nerazzurri hanno verificato la disponibilità dell’Al-Hilal di pagare una parte dell’ingaggio faraonico da 15 milioni netti più bonus di Joao Cancelo fino a fine stagione, approfittando dei problemi di fair play finanziario del Barcellona, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter potrebbe pagare massimo 3 milioni al netto, ma gli altri 4,5 restanti sarebbero oneri ancora in capo ai sauditi”.

Il blitz serve all’Inter per evitare l’inserimento di altri big europee su Joao Cancelo, che però ora deve sciogliere le riserve nel prossimi giorni.

"Tornare a Milano, lì dove ha iniziato a brillare davvero nel 2017-18, è una prospettiva che stuzzica sempre più Joao. L’idea matura ora dopo ora, anche perché lo stesso esterno 31enne ha saputo quanto l’ostacolo economico del suo stipendio sia, per l’Inter, meno insormontabile di quanto potesse sembrare all’inizio".

L’Inter vorrebbe chiudere l’affare al più presto e riaccogliere il portoghese:

“I nerazzurri fanno tremendamente sul serio e vanno pure di gran fretta: vorrebbero rivedere il loro ex giocatore ad Appiano già nei primi giorni di gennaio perché va verificata la forma fisica e dietro l’angolo, l’11, c’è la guerra dei mondi contro il Napoli”.

Tocca al calciatore decidere la nuova destinazione:

“Mentre discutono di cifre con i sauditi, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono comunque in strettissimo contatto con Jorge Mendes, il super-agente che ha buoni uffici a Milano, ma buonissimi pure in Catalogna. Governa la carriera di Cancelo sin dai tempi in cui l’esterno debuttava con il Benfica e ha passato le feste al telefono con i manager nerazzurri (ma anche con la Juve, che ha chiesto info senza avanzare)” conclude la Rosea.