L'Inter è alla ricerca di un attaccante per l'estate da inserire per dare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram un ricambio all'altezza. E tra i nomi di Lucca e Castro, come riporta La Gazzetta dello Sport, spunta anche quello di Nikola Krstovic : "L'attaccante del Lecce è l'ennesimo colpo della gestione Corvino.

Dopo i 7 gol della scorsa stagione - la prima in Italia -, il montenegrino quest'anno si è superato e di fatto rappresenta il centro della squadra di Giampaolo con 10 dei 21 gol totali del gruppo. E, dall'esonero di Gotti in avanti, Krstovic non è più "solo" il bomber della squadra, perché a qualità e grande voglia sotto porta ha aggiunto la capacità di giocare anche per i compagni: gioca più in verticale, vede meglio il gioco, non si limita a calciare verso i portieri avversari non appena ne ha l'occasione.