Il Club Brugge espugna il campo del Genk vincendo per 5-3, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco. Ma soprattutto andando ancora una volta a segno, questa volta dalla distanza. La prestazione di Stanković non è passata inosservata. Non a caso, le statistiche lo premiano come “Man of the Match”.