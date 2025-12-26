FC Inter 1908
Aleksandar Stankovic show anche in Genk-Bruges: le condizioni per il ritorno all’Inter

Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco
Redazione1908

Il Club Brugge espugna il campo del Genk vincendo per 5-3, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Tra i protagonisti assoluti della serata c’è senza dubbio Aleksandar Stanković, eletto “Migliore in campo” con un rating di 8.1, il più alto di tutti i ventidue in campo.

Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco. Ma soprattutto andando ancora una volta a segno, questa volta dalla distanza. La prestazione di Stanković non è passata inosservata. Non a caso, le statistiche lo premiano come “Man of the Match”.

Con questa vittoria, il Brugge conferma le proprie ambizioni di vertice, e Stanković si candida sempre di più a essere uno degli uomini chiave della stagione.

Le condizioni per il ritorno all'Inter

Ecco le condizioni del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges e quelle per l'eventuale ritorno all'Inter:

- 10 mln per il cartellino

- 12/15% di futura rivendita

- Recompra valida per il 2026 a 23 milioni di euro

- Recompra valida per il 2027 a 25 milioni di euro

