Il Club Brugge espugna il campo del Genk vincendo per 5-3, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.
Aleksandar Stankovic show anche in Genk-Bruges: le condizioni per il ritorno all’Inter
Tra i protagonisti assoluti della serata c’è senza dubbio Aleksandar Stanković, eletto “Migliore in campo” con un rating di 8.1, il più alto di tutti i ventidue in campo.
Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco. Ma soprattutto andando ancora una volta a segno, questa volta dalla distanza. La prestazione di Stanković non è passata inosservata. Non a caso, le statistiche lo premiano come “Man of the Match”.
Con questa vittoria, il Brugge conferma le proprie ambizioni di vertice, e Stanković si candida sempre di più a essere uno degli uomini chiave della stagione.
Le condizioni per il ritorno all'Inter—
Ecco le condizioni del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges e quelle per l'eventuale ritorno all'Inter:
- 10 mln per il cartellino
- 12/15% di futura rivendita
- Recompra valida per il 2026 a 23 milioni di euro
- Recompra valida per il 2027 a 25 milioni di euro
