Con l'arrivo di Oaktree, l'Inter sta cercando di operare con una certa linea sul mercato. La proprietà vuole investimenti su giovani, su giocatori futuribili.
Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha varato un piano di ringiovanimento, come dimostrano le ultime operazioni di mercato, Akanji escluso. E segue i giocatori ancora sotto controllo contrattuale: tra questi gli occhi sono puntati sul nigeriano Akinsanmiro, che sta andando bene nel Pisa, e sul serbo Aleksandar Stankovic del Bruges, per il quale c’è la recompra".
Le condizioni per il ritorno di Stankovic—
Ecco le condizioni del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges e quelle per l'eventuale ritorno all'Inter:
- 10 mln per il cartellino
- 12/15% di futura rivendita
- Recompra valida per il 2026 a 23 milioni di euro
- Recompra valida per il 2027 a 25 milioni di euro
Le condizioni per il ritorno di Akinsanmiro—
Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, i toscani possono riscattarlo per 6 milioni di euro ma l’Inter può annullare il riscatto versando nelle casse del Pisa una cifra compresa tra 750.000 euro e un milione
