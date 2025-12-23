FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti

calciomercato

Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti

Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti - immagine 1
Con l'arrivo di Oaktree, l'Inter sta cercando di operare con una certa linea sul mercato. La proprietà vuole investimenti su giovani
Andrea Della Sala Redattore 

Con l'arrivo di Oaktree, l'Inter sta cercando di operare con una certa linea sul mercato. La proprietà vuole investimenti su giovani, su giocatori futuribili.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha varato un piano di ringiovanimento, come dimostrano le ultime operazioni di mercato, Akanji escluso. E segue i giocatori ancora sotto controllo contrattuale: tra questi gli occhi sono puntati sul nigeriano Akinsanmiro, che sta andando bene nel Pisa, e sul serbo Aleksandar Stankovic del Bruges, per il quale c’è la recompra".

Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti- immagine 2

Le condizioni per il ritorno di Stankovic

—  

Ecco le condizioni del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges e quelle per l'eventuale ritorno all'Inter:

- 10 mln per il cartellino

- 12/15% di futura rivendita

- Recompra valida per il 2026 a 23 milioni di euro

- Recompra valida per il 2027 a 25 milioni di euro

Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti- immagine 3
Getty Images

Le condizioni per il ritorno di Akinsanmiro

—  

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, i toscani possono riscattarlo per 6 milioni di euro ma l’Inter può annullare il riscatto versando nelle casse del Pisa una cifra compresa tra 750.000 euro e un milione

Leggi anche
Ederson pallino mai tramontato: “Inter ci pensa per l’estate. E sogna...
Gds – Inter, torna Bellanova? Si scalda la pista a sorpresa: ecco l’intreccio giusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA