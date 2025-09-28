Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco

Il Club Brugge espugna lo Stade Maurice Dufrasne battendo lo Standard Liegi per 1-2, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco. La prestazione di Stanković non è passata inosservata. Non a caso, le statistiche lo premiano come “Man of the Match”.