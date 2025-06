Reduce da una stagione da assoluto protagonista in Svizzera, Aleksandar Stankovic è pronto per il prossimo step della sua carriera

Fabio Alampi Redattore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 12:56)

Reduce da una stagione da assoluto protagonista in Svizzera, chiusa con il premio di miglior giocatore del Lucerna e con l'inserimento nella squadra ideale del campionato elvetico, Aleksandar Stankovic è pronto per il prossimo step della sua carriera. Il talentuoso centrocampista classe 2005 è ancora in attesa di conoscere il suo futuro, ma nel frattempo è arrivata una prima certezza.

Le mosse di Inter e Lucerna — A fare chiarezza sul destino del figlio minore di Dejan Stankovic ci ha pensato Remo Meyer, direttore sportivo del Lucerna: "Dopo l'impressionante stagione di Aleksandar Stankovic, abbiamo esercitato la sua opzione di acquisto prevista contrattualmente a fine maggio. Tuttavia, l'Inter ha conseguentemente esercitato il suo diritto di riacquistarlo e la decisione futura spetta a loro". Ciò significa che, ad oggi, il gioiellino serbo può nuovamente considerarsi al 100% un calciatore dell'Inter, a dimostrazione della grande stima del club nerazzurro nei suoi confronti.

Le opzioni per il futuro A questo punto si aprono numerosi scenari per Aleksandar Stankovic. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'opzione principale è quella di un nuovo prestito, preferibilmente all'estero, così da permettergli di continuare a giocare con continuità. Il Lucerna lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma la mancata qualificazione alle coppe europee rappresenta un importante punto a sfavore per il club elvetico. Un'ipotesi potrebbe essere quella di rimanere in Svizzera, in un campionato che già conosce, ma allo Young Boys, che può garantire la vetrina dell'Europa League. Attenzione, poi, alle proposte che arriveranno in viale della Liberazione, in particolar modo dalla Germania, con Stoccarda e Eintracht Francoforte particolarmente interessate. Facile che, in questo caso, si parlerebbe di offerte di acquisto a titolo definitivo, e non di prestito.

E l'Inter? Difficile, ad oggi, che Stankovic possa rimanere, nonostante la presenza di un tecnico che lo conosce benissimo come Chivu: in Prima Squadra rischierebbe di trovare pochissimo spazio, e partire dalla Serie C con l'U23 non sembra la strada migliore per la sua crescita. Ale, attualmente in vacanza con amici, si rimetterà a breve al lavoro per smaltire definitivamente l'infortunio rimediato a fine stagione, dopo di che verrà aggregato al gruppo, in attesa di fare chiarezza sul suo futuro.